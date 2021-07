"Alles gurgelt"-Labor in Wien wird von Cerba HealthCare übernommen

Der französische Diagnostik-Spezialist Cerba HealthCare kauft die Laborgruppe Lifebrain. Das Lifebrain-Labor in Wien analysiert die "Alles Gurgelt"-Corona-Tests.

Italienische Beteiligungsgesellschaft Investindustrial als Verkäufer

Seit dem Einstieg von Investindustrial bei Lifebrain hat die Laborgruppe 70 Übernahmen abgeschlossen und einen Jahresumsatz von 200 Mio. Euro erreicht, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch. Lifebrain zählt allein in Italien 360 Labors und Bluttestzentren. Es bedient sowohl den privaten als auch den öffentlichen Gesundheitssektor. "Investindustrial hat Lifebrain erfolgreich auf seinem Weg zu einem führenden Akteur in der Labormedizin unterstützt und damit einen stark fragmentierten Sektor konsolidiert", so Investindustrial.