"Alles gurgelt" in Wien: PCR-Test-Box für Zuhause und die Arbeit

In Wien will man mit einer kleinen Box einen weiteren Schritt im Kampf gegen das Coronavirus gehen. Darin ist ein kostenloser PCR-Gurgeltest für Zuhause enthalten.

Eine kleine Box ist die nächste Erweiterung der Wiener Strategie gegen Corona. Inhalt ist ein PCR-Gurgeltest, der in Zukunft auch von zu Hause aus einen kostenlosen wie schnellen Nachweis auf das Virus liefert. Am Freitag lud Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ins Rathaus, um die schon "getestete Teststrategie" vorzustellen. Die Box schließt laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker die "Lücke" zu den vorhandenen Strategien und wird im März breit ausgerollt.

"Alles gurgelt!" ohne Kosten für die Testenden

Rund 8,50 Euro kostet ein Test, die beteiligten Firmen bekommen kein Geld, bei flächendeckendem Einsatz wird es Richtung 5,00 Euro gehen. Für die Testenden selbst wird aber alles zum Nulltarif zu haben sein. Der Nutzer kann sich per App und Ausweis registrieren, macht den Test vor der Kamera und gibt die Probe in die Box und diese am Arbeitsplatz ab oder bringt sie zu einer Bipa-Filiale, vorerst der Logistikpartner. Und auch schnell funktioniert das Ganze: Zumindest im Probebetrieb kamen die zwei Befunde - ein Zertifikat mit Foto und ein Laborbefund - bereits kurz vor Mitternacht, nachdem der Gurgeltest zuvor um 9.00 Uhr abgegeben wurde. Nach Einlangen der Probe im Labor wird maximal 24 Stunden zu warten sein.