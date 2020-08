Alle Wiener Citybike-Stationen ab Mittwoch wieder in Betrieb

Alle Citybike-Stationen in Wien sind ab Mittwoch wieder in Betrieb. Auch jene, die gesperrt waren. Preise und Nutzungsbedingungen bleiben unverändert.

Preise und Nutzungsbedingungen bleiben unverändert

Hebein verweigerte finanziellen Zuschuss

Man habe schnell alle Leihräder wieder nutzbar machen wollen, betonte Sima. Die Wiener Linien hätten in den vergangenen Wochen Gespräche mit der Gewista geführt und sich auf diese Übergangslösung geeinigt. "Wir hätten in dieser kurzen Zeit keinen anderen Betreiber bekommen", erklärte sie die weitere Zusammenarbeit mit dem bisherigen Partner. Denn für den Betrieb brauche es viel Know-how bei der Auslieferungslogistik oder der Wartung von Fahrzeugen und Entlehnterminals. Hätte man also jetzt schon ausgeschrieben, wäre ein Vollbetrieb frühestens in einigen Monaten möglich gewesen.