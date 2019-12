Alle Jahre wieder: Die letzte Reise der Wiener Christbäume

Ganz offiziell geht die Weihnachtszeit erst mit Mariä Lichtmess am 2. Februar zu Ende. Die meisten Wiener Christbäume treten ihre letzte Reise aber bereits kurz nach Weihnachten an.

Die ausgedienten Christbäume werden von der 48er an 543 eigens eingerichteten Sammelstellen gesammelt und in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering verwertet. Wien Energie nutzt die gewonnene Energie und erzeugt daraus Strom und Wärme für tausende Wiener Haushalte - die Christbäume sorgen also auch in ihrem "zweiten Leben" noch einmal für Licht und Wärme in den Wiener Wohnzimmern - manche sogar als köstliches Futter für die Pinzgauer Ziegen auf der Deponie Rautenweg.