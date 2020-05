Alle Geschäfte wieder offen: "Stimmung ist sehr gut"

Am Samstag durften nach fast sieben Wochen Corona-Shutdown Einkaufszentren, Friseure und alle Geschäfte mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder aufgesperrt. Am Vormittag habe es bereits "eine sehr gute Kundenfrequenz" gegeben, sagte WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller zur APA.

Umsatzeinbußen durch Coronavirus-Shutdown "uneinholbar"

Die Umsatzverluste durch die coronabedingte Zwangspause sind für die meisten Händler und Geschäfte wohl uneinholbar. "Man wird dort und da noch Umsatz reinholen", erwartet der Wirtschaftskammer-Vertreter. "Am Jahresende wird ein Umsatzminus übrigbleiben." Finanziell werde es für zahlreiche Handelsbetriebe "sehr knapp". Bei den Überbrückungskrediten mahnt Buchmüller zu mehr Schnelligkeit bei der Abwicklung. Wenn es mehr Liquidität für die Unternehmen erst in ein paar Monaten gebe, dann sei es vielleicht schon zu spät. "Es wird Händler geben, die es nicht überstehen", so der WKÖ-Handelsobmann.