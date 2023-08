Alle Bilder vom Frequency Festival 2023

Am Donnerstag startete das Frequency Festival 2023 im Green Park in St. Pölten. Drei Tage lang wird ein umfangreiches Programm geboten. Musik-Fans freuen sich über zahlreiche Headliner wie Imagin Dragons, Die Ärzte, Macklemore, Limp Bizkit und Kraftklub. Hier alle Bilder vom Festival.

Auch dieses Jahr zieht das Frequency Festival mit einem starken Line-up zahlreiche Besucher an. Pro Tag werden am Festivalgelände im Green Park St. Pölten rund 50.000 Musikfans erwartet. Die ersten Festivalbesucher reisten schon am Dienstag an. Sie gehören zu den "Early Campern".