Alkolenker verursachte schweren Unfall in Wien-Ottakring

Ein 23-jähriger Alkolenker verursachte am frühen Sonntagmorgen einen Unfall in Wien-Ottakring. Der Lenker wurde ins Spital gebracht, es entstand ein hoher Sachschaden.

Ein 23-jähriger alkoholisierter Lenker (rund 1,3 Promille) soll laut derzeitigen Ermittlungsstand am Sonntagmorgen trotz Rotlicht in einen Kreuzungsbereich in der Gablenzgasse in Wien-Ottakring eingefahren sein. Dabei kam es in der Kreuzung zu einer Kollision mit zwei weiteren Fahrzeugen.