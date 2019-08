Alkolenker hielt sich illegal in Österreich auf: Festnahme

Ein 47-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag in Wien-Alsergrund mit 1,76 Promille aufgehalten. Es stellte sich heraus, dass sich der Mann illegal in Österreich aufhält.

Beamte der Wiener Polizei hielten in der Nacht auf Samstag am Julius-Tandler-Platz einen PKW-Lenker zur Kontrolle an. Der Angehaltene zeigte zunächst einen gefälschten serbischen Führerschein. Darüber hinaus wurde bei dem 47-Jährigen eine Alkoholisierung von 1,76 Promille gemessen.