Alkolenker flüchtete mit 175 km/h vor Wiener Polizei

Ein 53-Jähriger raste am Freitagabend in Schlangenlinien über die A22 in Wien und fuhr auf einen Streifenwagen auf. Bei dem Mann wurde ein Alkoholspiegel von über 2 Promille gemessen.

Ein betrunkener Autolenker ist am Freitagabend in Wien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 175 km/h vor der Polizei geflüchtet. Der 53-Jährige fuhr Schlangenlinien und missachtete mehrmals Haltezeichen. Letztendlich krachte er mit dem Pkw gegen einen Streifenwagen. Bei der Kollision entstand Sachschaden, ein Alkotest ergab laut Polizeibericht einen Messwert von mehr als zwei Promille.

Betrunkener fuhr auf Polizeiauto auf

Beamte der Landesverkehrsabteilung waren im Bereich der Donauufer Autobahn (A22) gegen 22.15 Uhr auf die gefährliche Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden. Stoppen ließ er sich nicht - im Gegenteil, der Lenker stieg aufs Gas. Im Tunnel der S1 vor der Abfahrt Korneuburg West gelang es einem Fahrzeug der Verkehrsabteilung, den Wagen des Flüchtenden zu überholen. Um die Ausfahrt nehmen zu können, reduzierte das Polizeiauto das Tempo, der Betrunkene fuhr auf.

Dem Österreicher wurden Fahrzeugschlüssel und der Führerschein abgenommen. Es hagelte mehrere Anzeigen. Der Tunnel blieb für ein paar Minuten gesperrt.