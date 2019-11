Alkolenker auf der A23 in Wien-Favoriten unterwegs

Am Mittwochabend konnte die Polizei Wien einen Alkolenker aus dem Verkehr ziehen, der auf der A23 in Wien-Favoriten unterwegs war.

Ein 36-jähriger Autolenker fuhr am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr auf der A23 in Wien-Favoriten in Richtung Süden. Aufgrund seiner unsicher wirkenden Fahrweise, schalteten die Polizisten das Blaulicht ein, fuhren auf gleiche Höhe des 36-Jährigen und signalisierten mit einer Anhaltekelle, dass der Mann sein Fahrzeug anhalten sollte.