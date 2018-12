Alkoholverbot am Wiener Praterstern missachtet: 25-Jähriger schlug Polizisten ins Gesicht

Ein wohl betrunkener 25-Jähriger schlug Mittwochabend am WIener Praterstern einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der Mann wurde festgenommen.

Weil er das Alkoholverbot am Wiener Praterstern nicht beachten wollte, wurden am MIttwoch kurz nach 20 Uhr Polizisten auf einen 25-jähriger afghanischer Asylwerber aufmerksam. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er aufgefordert, die Beamten zur Identitätsfeststellung in die PI Lassallestraße zu begleiten.