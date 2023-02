Alkoholisiertes Ex-Pärchen stritt in Wiener Lokal und attackierte Polizisten

Die Polizei wurde am Montag gegen 22.45 Uhr wegen eines Streits zwischen einem ehemaligen Pärchen in einem Lokal in der Koppstraße in Wien-Ottakring gerufen. Das Ex-Paar attackierte daraufhin die Polizei.

Polizisten wurden aufgrund eines Streits zwischen einem ehemaligen Pärchen in ein Lokal in Wien-Ottakring gerufen. Die beiden waren laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger in einem Lokal in der Koppstraße im Vollrausch in Streit geraten. Gegen 22.45 Uhr rief der Mann die Polizei gegen seine Ex-Freundin zu Hilfe. Die 37-Jährige richtete ihre Aggressionen allerdings sofort gegen die Uniformierten, sobald sie diese sah.

Alkoholisiertes Ex-Pärchen stritt in Lokal und attackierte Polizisten

ie stieß einen Beamten gegen die Brust und verpasste ihm Tritte sowie Schläge. Die Polizisten nahmen die Frau dann unter heftiger, auch verbaler Gegenwehr fest. "An Sch... geh ich mit euch mit", beschied die österreichische Staatsbürgerin unter anderem den Polizisten. Auch ihr Ex konnte sich plötzlich nicht mehr an die Auseinandersetzung erinnern und schrie die Beamten an. "Es könnts ma doch mei Ex net einsperren", plagten den 44-Jährigen plötzlich Gewissensbisse, dass er die Exekutive gerufen hatte.

37-Jährige hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich

Bei der 37-Jährigen stellten die Beamten bei der Festnahme eine geringe Menge Marihuana sicher. Beide Beteiligten waren bisher nicht einvernahmefähig. Bei ihnen wurden jeweils deutlich mehr als zwei Promille Atemalkoholgehalt gemessen, der 44-Jährige brachte es sogar auf fast drei Promille. Die Frau kam in Polizeigewahrsam, sie wurde wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und Suchtgiftbesitzes angezeigt.