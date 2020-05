Alkoholisierter randalierte in Wiener Tankstelle und drohte Polizisten mit dem Umbringen

In der Nacht auf Donnerstag randalierte ein alkoholisierter Mann ohne Schutzmaske in einer Tankstelle. Außerdem drohte er den Polizisten mit dem Umbringen.

Offensichtlich alkoholisiert und ohne Schutzmaske hat ein 33-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in einer Tankstelle in Wien-Floridsdorf randaliert. Einschreitenden Beamten drohte der Mann mit dem Umbringen. Außerdem trat er mehrmals gegen den Funkwagen, wie die Polizei am Freitag berichtete.

33-Jähriger drohte Polizisten mit dem Umbringen

Als die Uniformierten gegen 1.30 Uhr am Tatort eintrafen, rüttelte der Österreicher gerade an einer wegen Corona am Kassenpult angebrachten Plexiglasscheibe. "Er grölte dabei lautstark", schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Gesetzeshüter ließ der Mann wissen, dass man sich wiedersehe, wenn er wieder frei sei, und dass er sie umbringen werde.

Am Funkwagen entstand Sachschaden. Der 33-Jährige, der einen Alkoholvortest verweigerte, befand sich am Freitag in Haft.