Alkoholisierte Mutter attackiert Polizisten in Wien-Brigittenau

Am 4. August 2019 gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei verständigt, da eine offensichtlich beeinträchtigte Frau mit ihrem Sohn (6) am Maria-Restituta-Platz in Wien-Brigittenau Richtung U-Bahn unterwegs war.

Sohn musste Verhalten der Mutter mitansehen

Wiener Kinder- und Jugendhilfe wurde vom Vorfall in Kenntnis gesetzt

An der Wohnadresse der Frau in Wien-Brigittenau, begand sich ein Hund alleine in der Wohnung. Der Vierbeiner wurde in das Tierquartier gebracht.