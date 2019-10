Alkoholisierte Lenkerin verursachte Unfall in Wien-Favoriten

In der Nacht auf Mittwoch verlor eine 30-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im Bereich der Raxstraße in Wien-Favoriten schleuderte sie in einen entgegenkommenden Pkw. Die Frau war alkoholisiert.

Gegen 3.45 Uhr verlor eine 30-jährige Frau im Bereich der Raxstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte in einen entgegenkommenden Pkw. In diesem befand sich ein 68-jähriger Mann. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden leicht verletzt und von der Wiener Berufsrettung erstbehandelt.

Unfall in Wien-Favoriten: Führerschein vorläufig abgenommen

Bei der Frau wurde ein Alkotest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,47 Promille Alkohol im Blut. Der Rumänin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.