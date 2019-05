Alkoholbedingte Führerscheinabnahme eskalierte: Polizist in Wien-Leopoldstadt verletzt

Am Sonntag kam es zu einer Führerscheinabnahme im Zuge einer Kontrolle in der Sturgasse in Wien-Leopoldstadt. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beamten und dem Beifahrer.

Die Polizei führte am 26. Mai Lenker- und Fahrzeugkontrollen in Wien-Leopoldstadt durch. Ein Fahrzeuglenker wurde gegen 22:40 Uhr angehalten und alkoholbedingt sein Führerschein abgenommen. “Daraufhin stieg der Beifahrer aus und ging direkt auf die Beamten los”, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Sein 34-jähriger Beifahrer (österr. Staatsbürger) begann daraufhin die Polizei zu attackieren.

Er verletzte durch Tritte gegen das Knie einen der Beamten so schwer, dass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 34-Jährige wurde festgenommen, dem Lenker mit rund 1,10 Promille Alkohol im Blut der Führerschein vorläufig abgenommen.