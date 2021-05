Alko-Lenker wollte bei Kontrolle flüchten: Festnahme in Wien-Rudolfsheim

Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle ging der Polizei am Mittwoch ein Alko-Lenker ins Netz, der gefälschte Dokumente sowie Bankomatkarten bei sich hatte. Auch sein Beifahrer wurde festgenommen.

Polizisten der Polizeiinspektion Wurmsergasse führten am 19. Mai gegen 23.00 Uhr in der Schanzstraße in Wien-Rudolfsheim eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.