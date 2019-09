Alko-Lenker verursacht Unfall in Wiener Innenstadt

Am Mittwoch löste ein betrunkener Pkw-Lenker einen Verkehrsunfall bei der Salztorgasse aus, in den auch ein Streifenwagen involviert war.

Am 25. September fuhr ein 58-jähriger Pkw-Lenker gegen 05.15 Uhr in der Salztorgasse entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und bog nach rechts in den Franz-Josefs-Kai ein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein Streifenwagen der Polizei, der die Kreuzung bei grünem Ampellicht durchfahren wollte, plötzlich abbremsen.