Der Lenker prallte in Wien-Simmering gegen eine Verkehrsinsel. ©LPD Wien

Alko-Lenker mit 1,72 Promille verursacht Unfall in Wien-Simmering

Am Dienstag kam es in der Haidequerstraße in Wien-Simmering zu einem Verkehrsunfall. Der Lenker hatte 1,72 Promille.

Ein 39-jähriger Pkw-Lenker prallte am 5. März gegen eine Verkehrsinsel und riss dabei mehrere Abweisbaken sowie einen Verkehrszeichenständer aus. Danach stellte der Mann das Fahrzeug gegen 22.00 Uhr im Nahbereich, aber außer Sichtweite des Unfallorts ab.