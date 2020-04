Alko-Lenker krachte in Wien-Ottakring gegen Pkw

In der Nacht auf Dienstag verursachte ein betrunkener Pkw-Fahrer in der Maroltingergasse in Wien-Ottakring einen Unfall.

Ein 30-jähriger Lenker krachte am 21. April 2020 gegen 02.00 Uhr mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug in der Maroltingergasse in Wien-Ottakring. Ein Fußgänger, der sich gerade auf der Straße befand, musste durch einen Sprung zur Seite ausweichen und verletzte sich dadurch leicht.

30-Jähriger fuhr mit 1,1 Promille durch Wien-Ottakring