Alko-Lenker krachte in Wien in Polizeiwagen: Polizist im Spital

In der Hellwagstraße in Wien-Brigittenau krachte ein 36-jähriger Alkolenker mit seinem Auto in den Streifenwagen eines Polizisten.

Ein 36-jähriger Pkw-Lenker fuhr die Hellwagstraße Richtung Handelskai in Wien-Brigittenau. Zur selben Zeit fuhr ein Polizist mit einem Streifenwagen unter Verwendung des Blaulichts und des Folgetonhorns hinter dem 36-Jährigen. Als der Polizist den 36-Jährigen überholen wollte, fuhr auch der 36-Jährige nach links und es kam zu einem Zusammenstoß.

Durch den Vorfall wurde der Polizist leicht verletzt und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie an zwei geparkten Autos. Der Polizist wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Mit beiden Beteiligten wurde ein Alkomattest gemacht. Beim Polizist wurde keine Alkoholisierung, beim 36-Jährigen eine Alkoholisierung von 0,64 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.