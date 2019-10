Alko-Lenker krachte auf A4 gegen Betonstützmauer

In der Nacht auf Freitag verursachte ein Alko-Lenker auf der Ostautobahn (A4) einen schweren Unfall mit seinem Pkw. Der 31-Jährige und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

Aus noch unbeglärter Ursache krachte ein 31-jähriger Autolenker in der Nacht auf Freitag mit seinem Fahrzeug gegen die Betonschützmauer der Ostautobahn (A4). Durch den Aufprall wurde der Pkw auf die linke Betonleitschiene geschleudert, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte.