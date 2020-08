Alko-Lenker krachte am Wiener Gürtel in Rettungswagen

Am Donnerstagabend wurde der Lenker eines Rettungswagens bei einem Auffahrunfall am Mariahilfer Gürtel verletzt. Ein Alko-Lenker krachte in das Fahrzeug der Wiener Berufsrettung.

Ein 27-jähriger Mann fuhr am 13. August gegen 18.40 Uhr mit seinem Pkw auf dem Mariahilfer Gürtel Richtung Linke Wienzeile. Direkt vor ihm fuhr ein Fahrzeug der Berufsrettung Wien.