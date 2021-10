Alko-Lenker demolierte in Wien sieben Autos und landete am Dach

Ein betrunkener Pkw-Lenker verursachte Mittwochnacht in Wien-Favoriten Schäden an mehreren geparkten Autos - bevor er mit seinem eigenen Wagen am Dach landete.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 22:00 Uhr in der Quellenstraße in Wien-Favoriten. Ein 40-jähriger Mann, der alkoholisiert am Steuer seines Pkws saß, fuhr zunächst über eine Baustelleneinfahrt in eine Baustelle.

Unfallhergang mit Alko-Lenker in Wien-Favoriten

Als er diese rückwärts wieder verlassen wollte, verlor der 40-Jährige augenscheinlich die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Lenker touchierte sieben geparkte Pkws, überschlug sich und kam schließlich am Dach zum Liegen. Der Unfalllenker, der 1,5 Promille Blutalkoholgehalt aufwies, wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Bei dem Unfall kamen keine weiteren Personen zu Schaden.