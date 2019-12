Alko-Lenker bei Unfall auf der Höhenstraße in Wien-Hernals schwer verletzt

Am Freitag kam ein 25-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn der Wiener Höhenstraße ab.

Am 30. November kam ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw gegen 12.10 Uhr während der Fahrt von der Fahrbahn der Höhenstraße in Wien-Hernals ab, prallte gegen einen Betonpoller und stürzte in einen Graben, wo das Fahrzeug am Dach zum Liegen kam.