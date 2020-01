Alko-Lenker attackierte Polizisten bei Festnahme in Wien-Rudolfsheim

1,35 Promille hatte ein 18-jähriger Pkw-Lenker intus, als er seinen Wagen am Freitag in der Sechshauser Straße falsch parkte.

Nachdem ein alkoholisierter 18-jähriger afghanischer Staatsangehöriger seinen Pkw am 3. Jänner gegen 20.45 Uhr in einem Halte- und Parkverbot in der Sechshauser Straße halb am Gehsteig abgestellt hatte, dauerte es nicht lange und Polizeibeamte wurden auf den Mann aufmerksam.