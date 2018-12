Alkoholisierter Mann attackiert Polizistin bei Kontrolle in Wien-Rudolfsheim

Montagnachmittag kontrollierten Polizisten einen aggressiven und offenbar alkoholisierten Mann in Wien-Rudolfsheim. Eine Polizistin wurde dabei verletzt.

Weil ein betrunkener Mann lautstark in seinem Auto Musik hören wollte, hat am Heiligen Abend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus die Polizei eingegriffen. Da der 46-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung den Pkw nicht in Betrieb nehmen durfte – für das Einschalten des Radios musste er den Zündschlüssel drehen -, wurde er angezeigt, berichtete die Polizei am Christtag.