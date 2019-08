Alarm im FKK-Bereich: Person angeblich in der Neuen Donau ertrunken

Gestern musste die Feuerwehr und die Wiener Berufsrettung zu einem Einsatz auf der Donauinsel ausrücken. Eine Person sei angeblich in der Neuen Donau untergegangen.

Am Sonntag gegen 18 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz an die Neue Donau gerufen. Im Bereich zwischen der Steinspornbrücke und Walulisobrücke soll eine Person angeblich in der Neuen Donau untergegangen sein.