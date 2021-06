Alaba vor EM-Achtelfinale gegen Italien: "Sehr besonderes Spiel für mich"

Trotz vieler Erfolge hat das EM-Achtelfinale gegen Italien für ÖFB-Star David Alaba eine spezielle Bedeutung: "Es ist ein sehr besonderes Spiel für mich persönlich, für die ganze Mannschaft und das ganze Land Österreich", sagte Alaba am Freitagabend auf der Abschluss-Pressekonferenz.

Alaba mit Vorfreude auf das EM-Achtelfinale

Die Vorfreude auf das EM-Achtelfinale mit dem vierfachen Weltmeister Italien sei gewaltig, "weil es in einem geilen Stadion gegen einen geilen Gegner geht", meinte Alaba. Im Falle eines Sieges über die "Squadra Azzurra" träfe man am kommenden Freitag auf den Sieger aus dem Duell zwischen Belgien und Portugal - und zwar in der Münchner Arena, Alabas nun ehemaliger Heimstätte.