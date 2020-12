Aktuelle Arbeitslosenzahlen im Wochenvergleich um 5.800 höher - 472.157 ohne Job

Nach wie vor belastet die Coronakrise den Arbeitsmarkt. Derzeit sind insgesamt 472.157 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet oder befinden sich in Schulung.

Coronakrise hat den Arbeitsmarkt fest im Griff

In diesen Branchen gab es die meisten Arbeitslosen

Auch die Corona-Kurzarbeit wird wieder von mehr Unternehmen in Anspruch genommen. Derzeit befinden sich 366.551 Personen in Kurzarbeit, um 42.698 Kurzarbeitende mehr als in der Vorwoche. Zum Vergleich: Ende September waren 295.000 Personen in Kurzarbeit, Anfang Juni sogar 1,37 Millionen. Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat bisher rund 5,3 Mrd. Euro für die Corona-Kurzarbeit ausgezahlt. 9,4 Mrd. Euro sind derzeit bewilligt.