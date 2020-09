Aktuell 53 Coronavirus-Fälle an Schulen in Niederösterreich

An Schulen in Niederösterreich sind aktuell insgesamt 53 Coronavirus-Fälle gezählt worden. Wie Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras am Dienstag via Aussendung mitteilten, habe man seit Freitagnachmittag 48 infizierte Schüler und fünf erkrankte Lehrer registriert.

"Alle Klassen, die von der Gesundheitsbehörde abgesondert werden, werden auf 'Distance-Learning' umgestellt und so lange auf diese Weise unterrichtet, bis sie wieder in den regulären Schulbetrieb zurückgeführt werden", hieß es weiter. Schüler und Lehrer hätten sich dabei bereits "gut eingespielt".

Die Bildungsdirektion habe eine eigene "Corona-Hotline" installiert. Ein Schulqualitätsmanager stehe zudem in jeder Bildungsregion als Ansprechpartner für alle mit dem Coronavirus verbundenen Anliegen zur Verfügung.