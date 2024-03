Aktion zum Gründonnerstag in Wien: Aktivist mit Totschnig-Maske kreuzigt Schwein

Der VGT hat am Wiener Stephansplatz eine Aktion zum Gründonnerstag in Verkleidung mit einer Schweinemaske gebracht.

Zu Ostern gedenkt die Christenheit des Todes und der Auferstehung von Jesus Christus. Gründonnerstag ist dabei der Erinnerung an das Letzte Abendmahl gewidmet. Heute hat der VGT daher am Stephansplatz in Wien einen Tierschützer in Verkleidung mit Schweinemaske ein Kreuz an aktuellen Bildern aus österreichischen Vollspaltenbetrieben vorbei tragen lassen. Anschließend wurde er von einem weiteren Aktivisten mit Totschnig Konterfei als Maske ans Kreuz gebunden.