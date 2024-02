Aktion scharf in Wiener Shisha-Bars: Zahlreiche Anzeigen und Räumung

Am vergangenen Freitagabend wurden zehn Sisha-Bars in Wien-Rudolfsheim Ziel einer Schwerpunktkontrolle der Polizei. Ein Lokal musste sogar zusammen mit der Feuerwehr geräumt werden.

Bei einer Schwerpunktaktion der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien mit der Polizei, der Finanzpolizei, der MA 59 (Marktamt) und der Gesundheitskasse ÖGK sind am Freitag in zehn Shisha-Bars in Rudolfsheim-Fünfhaus illegal Wasserpfeifen geraucht worden.