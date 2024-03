Im Zeitraum der Osterreisen erhöht die Polizei ihre Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Die Initiative "Aktion Sicher" zielt auf den Schutz aller Teilnehmenden im Verkehr ab und findet während der Karwoche bis zum Dienstag nach Ostern statt.

"Die "Aktion Sicher" im Osterreiseverkehr dient dazu, die Zahl der Unfälle zu verringern und die Sicherheit für alle zu erhöhen. Die Polizei will all jene bestmöglich schützen, die sich an die Regeln halten, wenn sie mit dem Auto ihre Familien über die Feiertage besuchen oder auf Urlaub fahren", so Innenminister Karner zur Aktion Scharf der Polizei.

Schwerpunkte Aktion Scharf der Polizei am Osterwochenende

Tausende Einsatzfahrzeuge bei Aktion Scharf im Einsatz

Todeszahlen am Osterwochenende auf niedrigem Niveau

Vom Karfreitag bis zum Ostermontag des letzten Jahres ereigneten sich 180 Straßenverkehrsunfälle, bei denen insgesamt 230 Personen verletzt wurden. Ein 83 Jahre alter Mann, der zu Fuß unterwegs war, verlor am Ostermontag in der Steiermark sein Leben. In den Jahren von 2020 bis 2022 gab es jeweils vier Todesfälle, 2019 waren es acht und 2018 zwei. Die niedrigste Zahl an Verkehrsopfern seit der Einführung dieser Statistik im Jahr 1968 durch das Bundesministerium für Inneres wurde mit einem Todesfall in den Jahren 2013 und 2023 registriert. Im Kontrast dazu musste im Jahr 1976, dem bisher tragischsten Jahr, der Tod von 39 Menschen am Osterwochenende betrauert werden, während im Jahr 2004 noch 17 Personen an Ostern im Verkehr ihr Leben ließen.