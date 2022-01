Aktion "Döbling T-Shirt": Döblinger zeigen stolz ihre Liebe zum "Grätzl"

Ihre Liebe und lokale Verbundenheit zum 19. Wiener Gemeindebezirk können die Bewohnerinnen und Bewohner Döblings nun ganz einfach der Welt zeigen - mit dem "Döbling T-Shirt".

Regionale Unterstützung für den Bezirk Döbling

Monica Rintersbacher, begeisterte Döblingerin, die im Bezirk lebt und arbeitet, über ihre Idee: "Ich wohne selbst im 19. Bezirk und habe bereits seit vier Jahren die Leitbetriebe Austria mit dem Firmensitz bei Schlumberger angesiedelt. So möchte ich mich auch für das nahe Umfeld einsetzen. Auch wenn unsere Welt von Digitalisierung und Globalisierung geprägt ist, leben wir doch an einem konkreten Ort und sollten gemeinsam etwas für ihn, seine Unternehmen und seine Menschen tun: Regional einkaufen und die regionale Gastronomie nutzen ist für mich Voraussetzung."

Döbling-T-Shirt: Hier gibt es das Leiberl zur Bezirks-Aktion

Äußeres Zeichen der Zusammenarbeit im Bezirk ist das nun vorgestellte Döbling-T-Shirt, das im Bekleidungsgeschäft Stadtkleid, bei der Sun Company und in der Café-Brasserie "Das Cottage" erhältlich ist: "Wir wollen, dass möglichst viele Döblinger stolz das T-Shirt tragen und so ihre lokale Verbundenheit ausdrücken.", so Rintersbacher.