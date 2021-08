Aktion am Sonntag: Kunstschätze an vier Locations bei freiem Eintritt entdecken

Ob in der Kaiserlichen Schatzkammer, im Wiener Dom Museum oder dem Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg: Am Sonntag können Interessierte bei einem Aktionstag bei freiem Eintritt Kunstschätze entdecken.

Interessierte besuchen die Kaiserliche Schatzkammer Wien (Kunsthistorisches Museum), das Dom Museum Wien, das Benediktinerstift St. Paul in Kärnten und das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg vor den Toren Wiens am Sonntag, den 8. August 2021 bei freiem Eintritt. Ermöglicht wird dies durch den Wiener Städtischen Versicherungsverein, der ein verlässlicher Kooperationspartner dieser vier Kulturinstitutionen ist.

Kunstschätze entdecken: Aktion für Kulturinteressierte

"Unsere Aktion ‚Kunstschätze entdecken‘ geht heuer in die zweite Runde, denn auch in diesem Sommer urlauben Pandemie-bedingt viele zu Hause oder zumindest in Österreich. Vor diesem Hintergrund haben wir den ‚Gratis-Tag‘ bereits im vergangenen Sommer realisiert und freuen uns nun auf die Fortsetzung", erklärt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. "Basierend auf unserer Förderphilosophie ist es unser Anspruch, der Zivilgesellschaft etwas zurückzugeben. Mit Aktionen wie diesen ermöglichen wir Jung und Alt kostenfreien Zugang zu heimischen Kunstschätzen und tragen darüber hinaus zur Wiederbelebung der hiesigen Kulturszene bei."

Eckdaten zur Aktion "Kunstschätze entdecken" am 8. August 2021

Der zweite Sonntag im August 2021 steht ganz im Zeichen der Aktion "Kunstschätze entdecken", an dem vier namhafte Kulturpartner des Wiener Städtischen Versicherungsvereins teilnehmen: Die Kaiserliche Schatzkammer Wien (Kunsthistorisches Museum), das Dom Museum Wien, das Stift St. Paul im Kärntner Lavanttal und das Stift Klosterneuburg in Niederösterreich.

Alle vier Institutionen können Interessierte am 8. August 2021 - zu den jeweiligen Öffnungszeiten sowie den vorherrschenden Hygienemaßnahmen - kostenfrei besuchen. Die einzige Voraussetzung hierfür: An der jeweiligen Kassa muss das Stichwort "Wiener Städtische" genannt werden. Wichtig: Corona-bedingt herrschen nach wie vor Besucherobergrenzen damit Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Bei hoher Besucherdichte kann es daher zu längeren Wartezeiten beim Einlass kommen!

Kaiserliche Schatzkammer: Faszinierender Rundgang

Die Kaiserliche Schatzkammer in der Wiener Hofburg gliedert sich in die Weltliche und die Geistliche Schatzkammer. Die Weltliche Schatzkammer gibt einen Einblick in mehr als tausend Jahre europäische Geschichte. So finden sich dort die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches oder auch die Krone Kaiser Rudolfs II., die spätere österreichische Kaiserkrone.