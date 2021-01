"Aktion 5vor12": 160 Gastro-Betriebe öffneten am Montag

Mit der Protestaktion "5vor12" öffneten am Montag 160 Gastro-Betriebe in Österreich. Dabei befanden sich zwar keine Gäste in den Lokalen, aber bei vielen wurde das Lokal mit Musik ausgefüllt.

Bei der Aktion öffneten rund 160 Betriebe am Montag um 11 Uhr ihre Pforten, um auf die krisengebeutelte Branche aufmerksam zu machen. Einige spielten Live-Musik in den Lokalen, andere schmückten ihre Auslagen mit Grabeskerzen. Gäste durften nicht eintreten.

Wirte wollen Aufsperren

Die Betriebe forderten in Videobotschaften die sofortige Öffnung der Betriebe unter allen vorgegebenen Sicherheitsvorschriften, keine Kontrolle von Frei-Tests durch die Gastro-Betriebe und eine Mindestöffnung bis 23 Uhr.

Zudem forderten die Wirten einen Umsatzersatz von 80 Prozent für Januar 2021, klare Regelung der Mieten für die gesperrten Monate und Planungssicherheit für die Rekrutierung von Mitarbeitern und die Lieferung der nötigen Waren.