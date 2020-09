Aktion 20.000: ÖVP untermauert Kritik mit Studie - SPÖ verteidigt

"Teuer und ineffizient" sei die Aktion 20.000 der SPÖ Wien, wie das Arbeitsministerium der ÖVP in einer Studie herausgefunden haben will. Die SPÖ verteidigt ihr "Prestigeprojekt" jedoch vehement.

SPÖ verteidigt Aktion 20.000 nach neuer ÖVP-Kritik

Die SPÖ hat die neue Kritik der ÖVP an der Aktion 20.000 naturgemäß nicht auf sich sitzen lassen. "Dass ausgerechnet ÖVP-Arbeitsministerin (Christine, Anm.) Aschbacher die Aktion 20.000 als 'teuer und ineffizient' bezeichnet, zeigt einmal mehr, was von türkiser Arbeitsmarktpolitik zu halten ist. Nämlich rein gar nichts", so die Wiener SPÖ-Politikerin Barbara Novak am Dienstag.