Akkus lösen Zimmerbrand in Wien-Währing aus

Vermutlich im Zuge von Aufladen von Akkus bricht in der Nacht auf Dienstag ein Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in der Antonigasse in Wien-Währing aus. Als die Berufsfeuerwehr Wien eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Wohnungsfenster.

Die beiden Wohnungsinhaber bemerkten den Brand, konnten die Wohnung im zweiten Stock noch verlassen und verständigten die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehrleute in der Antonigasse gegen 2.20 Uhr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster, die Wohnungstüre zum Stiegenhaus war durchgebrannt, Brandrauch breitete sich im Stiegenhaus aus und drang in einige Wohnungen. An den Fenstern machten sich Hausbewohnerinnen bemerkbar.

Zimmerbrand in Wien-Währing fordert Berufsfeuerwehr

Sofort wurde der Brand mit einer Löschleitung unter Atemschutz vom Stiegenhaus und einer

zweiten Löschleitung von der Straße aus bekämpft. Ein Flammenüberschlag auf darüberliegende

Stockwerke wurde verhindert. Mit Hochleistungslüftern wurde begonnen, den Brandrauch aus

dem Gebäude zu drücken. Gleichzeitig brachten Feuerwehrtrupps gefährdete

Hausbewohner mittels Fluchtfilterhauben über das Stiegenhaus aus ihren verrauchten

Wohnungen in Sicherheit, zwei Personen wurden über die Drehleiter gerettet.

Die Wohnungsinhaber der Brandwohnung wurden notfallmedizinisch betreut und ins Spital gebracht.

Die Antonigasse war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt, Ermittlungen zum Brand

führt das Landeskriminalamt Wien durch. Gegen 4.20 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.