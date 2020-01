AK warnt vor Phishing-Mails von gefälschtem Amazon-Absender

Die Arbeiterkammer (AK) hat einen Fall von versuchtem Phishing mittels Mails von einem gefälschten Amazon-Absender aufgedeckt.

Warnung vor Amazon-Phishing-Mails

Die Bestellung sei in ihrem Namen abgeschlossen worden. Die angebliche Stornierung sollte über ein dem Mail beigefügten Dokument erfolgen, wie die AK am Mittwoch in einer Aussendung berichtete. Als die Konsumentin die Datei öffnete, fand sie darin eine Rechnung für ein nie von ihr bestelltes Produkt. Für das "Storno" sollte die Kundin ihre Amazon-Zugangs- und Kreditkartendaten auf einer vermeintlichen Amazon-Website bekanntgeben.