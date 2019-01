AK-Wahl: Wiener Spitzenkandidat Pöltl stellt Programm vor

Der Wiener Spitzenkandidat Fritz Pöltl will bei der anstehende Wahl der Wiener Arbeiterkammer die Freiheitlichen in Schach halten. Dabei stellt er sich thematisch breit auf.

Der Wiener FCG-ÖAAB-Spitzenkandidat Fritz Pöltl hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz seine Ziele für die anstehende Wahl der Wiener Arbeiterkammer (AK) vorgestellt. Die konservativen Gewerkschafter wollen ihre Rolle in der Arbeitnehmervertretung ausbauen. Mit der Bundesregierung sieht Pöltl keinen Konflikt.

Weitere inhaltliche Forderungen betreffen bessere Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz, die Sicherung der Pensionen und das Recht auf Altersteilzeit sowie den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, insbesondere während der Schulferien. In Anbetracht der Digitalisierung fordert die Fraktion die soziale Absicherung der atypisch Beschäftigten sowie ein “Recht auf digitale Weiterbildung”.

Bei den Zielen für die Wahl gab sich Pöltl realistisch. Man wolle die Freiheitlichen “in Schach halten” und die Vorherrschaft der Sozialdemokratischen Fraktion FSG schwächen, der Pöltl “abgehobene Selbstzufriedenheit” vorwarf. In Anbetracht der Gefahr einer Schwächung der AK mahnte er dazu, die Organisation “von innen grundlegend zu reformieren”.

Wahl in Wien zwischen 20. März und 2. April

Ab Ende Jänner wählen 3,7 Millionen Arbeitnehmer ihre Interessenvertretung neu, in Wien findet die Wahl zwischen 20. März und 2. April statt. Ende Juni wird aus dem Kreis der neun Landespräsidenten der Präsident oder die Präsidentin der Bundesarbeitskammer gewählt. Die derzeitige Präsidentin Renate Anderl (FSG) stellt sich heuer erstmals der AK-Wahl. Derzeit hält der FSG in sieben Bundesländern die absolute Mehrheit und stellt daher auch den Präsidenten. Der FCG-ÖAAB hält die Mehrheit in Tirol und Vorarlberg.