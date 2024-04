AK-Wahl: Fortsetzung in Wien, NÖ und dem Burgenland

Ab Mittwoch wird die Arbeiterkammer-Wahl in der Ostregion fortgesetzt.

Bis 23. April kann in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland abgestimmt werden. In Wien steht mit FSG-Spitzenkandidatin Renate Anderl auch die amtierende AK-Präsidentin zur Wahl - der Vorsitz der Bundesarbeitskammer geht traditionell an den Präsidenten oder die Präsidentin der Wiener Kammer.