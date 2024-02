AK-Wahl Wien: 16 Listen stehen am Wahlzettel

Heuer werden bei der Wahl der Wiener Arbeiterkammer von 10. bis 23. April 16 Listen am Wahlzettel stehen.

All jene zwölf Gruppen, die seit der AK Wahl 2019 im Parlament der Wiener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sitzen, treten auch heuer wieder an. Dazu gesellen sich erstmals "PFG - Deine Parteifreie Interessenvertretung", "LINKS Wien", "Das Neue Österreich und Liberales Forum" sowie "Mitarbeiter:innen unterstützen das Team", teilte die Arbeiterkammer am Donnerstag mit.