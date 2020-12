AK und ÖGB: Arbeitgeber muss Kosten für Homeoffice übernehmen

Laut AK und ÖGB müssen Arbeitgeber nicht nur die direkten Arbeitsmittel für das Homeoffice bereitstellen. Auch Kosten für Strom und Internet sollen übernommen werden.

Hruska-Frank hält Pauschale von 25 Euro pro Monat für angemessen

Dafür eigne sich am besten die Vereinbarung einer Pauschale, die der Arbeitnehmer monatlich erhalte. Hruska-Frank hält als Mindest-Untergrenze für die laufenden Zusatzkosten durch Homeoffice wie Internet, Strom oder Heizung monatlich 25 Euro für angemessen, es komme aber immer auf die jeweilige Situation an. Mittels Einzel- oder Betriebsvereinbarung könnten derartige Pauschalen vereinbart werden. Es gebe mittlerweile Betriebsvereinbarungen mit weit höheren Pauschalbeträgen. Diese müssten derzeit aber versteuert werden. Die AK und der ÖGB plädieren dafür, derartige Zahlungen künftig nicht als Einkommen, sondern als reinen Kostenersatz zu behandeln.

Explizites Recht auf Homeoffice gibt es in Österreich nicht

Ein explizites Recht auf Homeoffice gibt es in Österreich nicht. Homeoffice sei Vereinbarungssache, auch wenn in einer Pandemie der Druck auf beide, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, stark sei, die Arbeit nach Hause zu verlagern. Dabei komme es auf die Art der Vereinbarung an, ob zum Beispiel ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer wieder jederzeit zurück ins Büro holen könne, das müsse man sich im Einzelfall anschauen. Umgekehrt gebe es aber auch kein Recht des Arbeitnehmers, seine Arbeit im Büro auszuüben. Wenn der Arbeitgeber dies dem Arbeitnehmer nicht ermöglichen wolle, weil etwa das Büro nicht in Betrieb sei, müsse er dem Arbeitnehmer trotzdem das Entgelt weiterzahlen. Und wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keine oder unzureichende Betriebsmittel fürs Homeoffice zur Verfügung stelle, dann könne der Arbeitnehmer eben weniger oder gar keine Leistung erbringen.