AK und Gewerkschaft fordern Erleichterungen am Bau

Hitzefrei ab 32,5 Grad und Extra-Pausen - das soll laut Salzburger Arbeiterkammer und Gewerkschaft Baustellenarbeitern zustehen, weil sie durch die Coronakrise zusätzliche Belastungen ausgesetzt sind.

60er-Regelung auf Freiwilligkeit

Wirtschaftskammer lehnt ab

Vonseiten der Wirtschaftskammer kam am Dienstag postwendend eine Absage an die "praxisfernen und unüberlegten" Forderungen. "Kein Unternehmen wird seine Mitarbeiter zwingen, bei belastenden äußeren Bedingungen weiterzuarbeiten", erklärte der Salzburger Bauinnungsmeister, Peter Dertnig, in einer Aussendung. Es mache zudem einen Unterschied, ob an einem windigen oder an einem schwülen Sommertag bei 32,5 Grad gearbeitet werde.