AK Preismonitor: Preise für Kfz-Pickerl und Reparaturen ziehen deutlich an

Stichprobenartig hat die Arbeiterkammer dutzende Wiener Kfz-Werkstätten unter die Lupe genommen und die Preise für Pickerl, Reparaturen und Co. verglichen. Dabei zeigten sich durchwegs Teuerungen.

Für gewöhnlich wird die Überprüfung des Kfz-Pickerls jährlich fällig, außer bei einem ganz neuen Auto. Je nach Automarke und Werkstatt kann der Check für Diesel- und Benzinautos bis zu rund 107 Euro kosten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise um bis zu knapp fünf Prozent in die Höhe gegangen. Das zeigt ein aktueller AK Stichproben-Preismonitor bei 37 Kfz-Werkstätten in Wien sowie bei den Autofahrerclubs.

Was das Pickerl für Diesel und Benziner im Durchschnitt kostet

Die Pickerlkosten betragen bei Benzinautos durchschnittlich 73,02 Euro, bei Dieselautos 74,06 Euro - je nach Kfz-Werkstatt und Automarke. Am preiswertesten ist die Überprüfung des Pickerls für Mitglieder des Autoklubs ÖAMTC (43,80 Euro). Mitglieder des Autoklubs ARBÖ zahlen 52,65 Euro. Den teuersten Preis fanden die AK TesterInnen mit 106,80 Euro. Es gibt auch Werkstätten, die die Kontrolle des Pickerls bereits um 57,45 Euro (Benzinautos) bzw. 60,00 Euro (Dieselautos) anbieten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise fürs Pickerl in Fahrt gekommen: Bei Benzinautos kostet das Pickerl um durchschnittlich 4,7 Prozent mehr, bei Diesel-Kfz um 3,3 Prozent.

37 Kfz-Werkstätten von der AK überprüft

Die AK hat die Kfz-Pickerlpreise zwischen 25. Mai und 21. Juni in 37 Kfz-Werkstätten in Wien sowie bei den Autofahrerclubs ARBÖ und ÖAMTC überprüft.

So "fahren" Sie gut - Tipps der AK KonsumentenschützerInnen:

+ Pickerl plus Service: Fragen Sie nach, ob Ihre Werkstatt die Überprüfung des Pickerls gratis oder preiswerter anbietet, wenn Sie gleichzeitig ein Service machen lassen.

AK-Preismonitor: Höhere Preise auch bei Kfz-Reparaturen

Bremsbeläge erneuern? Das Service oder eine Reparatur kann Spuren im Geldbörsel hinterlassen. Denn je nach Automarke, Type und Werkstätte kann die Arbeitsstunde um bis zu 184 Euro mehr kosten. Das zeigt ebenfalls der aktuelle AK Stichproben-Test bei 37 Kfz-Fachwerkstätten in Wien.

Aktuelle Stundenpreise in Wiener Kfz-Fachwerkstätten

Was eine Stunde - je nach Auto und Schaden - in den untersuchten Wiener Kfz-Fachwerkstätten kostet (in Euro)