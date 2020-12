AK-Kritik an Lohnverrechnung bei Plachutta-Mitarbeitern

Beim Wiener Gastrobetrieb Plachutta wird ein Handflächenscan als Unterschrift bei der Lohnverrechnung verlangt. Für die Arbeiterkammer ist das ein Verstoß gegen die Datenschutzverordnung.

Die Arbeiterkammer (AK) beschwert sich bei der Datenschutzkommission über Vorgänge rund um die Lohnverrechnung bei der Gastronomiefamilie Plachutta, schreibt der "Kurier" (Samstagsausgabe). Mitarbeiter sollen ihre Arbeitszeitaufzeichnungen regelmäßig per Handflächenscan unterzeichnen müssen, ohne diese vorher ausreichend einsehen oder kontrollieren zu können. Seitens des Unternehmens wird im Zeitungsbericht betont, dass alles rechtens vor sich gehe.

Laut der Beschwerde müssen die Mitarbeiter ins Büro des bekannten Wiener Gastro-Betriebes kommen, wo ihnen kurz am Tablet eine Liste der Arbeitsstunden zur Einsicht vorgelegt wird. Die Aufstellung wird dann mittels Scan der Handfläche unterzeichnet, und so automatisch mit der Unterschrift des Arbeitnehmers versehen. "Handflächenscans sind für die Lohnverrechnung nicht erforderlich", kritisiert AK-Präsidentin Renate Anderl im "Kurier". Die Aufzeichnungen müssten in schriftlich ausgehändigt werden, damit eine ordentliche Kontrolle möglich sei.