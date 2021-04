AK: Für Comeback-Plan werden Milliarden benötigt

AK-Wien Chefökonom Markus Marterbauer rechnet in Bezug auf den Comeback-Plan der Regierung mit einem Investitionsbedarf von sieben bis acht Milliarden Euro pro Jahr.

Die Arbeiterkammer verlangt von der Regierung, ihren Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen. "Der angekündigte Comeback-Plan der Bundesregierung muss erst mit konkreten Vorhaben gefüllt werden. Bislang wurden nur Überschriften präsentiert. Zudem wäre dieser Plan schon im Sommer bzw. Herbst des vergangenen Jahres nötig gewesen", sagte AK-Wien Chefökonom Markus Marterbauer am Dienstag. Er rechnet mit einem Investitionsbedarf von sieben bis acht Mrd. Euro pro Jahr.

Priorität für soziale Absicherung und Beschäftigung

Die Finanzierung ist laut Marterbauer kein Problem, da das Zinsniveau für Staatsanleihen weiter negativ sei. Seiner Ansicht nach muss die soziale Absicherung von arbeitslosen Menschen - und hier vor allem von Langzeitarbeitslosen - viel besser werden, um Armut zu verhindern. "70 Prozent aller Langzeitbeschäftigungslosen und 60 Prozent aller Kinder, die in Haushalten mit Langzeitarbeitslosen leben, sind armutsgefährdet. Wenn es die Jobs nicht gibt, müssen die Menschen abgesichert werden. Es braucht ein höheres Arbeitslosengeld und eine bessere bedarfsorientierte Mindestsicherung", so Marterbauer in einer Aussendung.