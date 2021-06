Ainbo - Hüterin des Amazonas: Trailer und Infos zum Film

Die junge Kriegerin Ainbo (Stimme im Original: Lola Raie) lebt im tiefsten Dschungel in einem Dorf fernab der Zivilisation glücklich und zufrieden - bis die rurale Idylle getrübt wird.

So ist Ainbos Dschungel durch illegale Minen massiv bedroht. Also macht sich die quirlige Kämpferin in diesem Animationsfilm gemeinsam mit ihrem Geisterführer Dillo, einem lustigen Gürteltier, und dem schwerfälligen Tapir Vaca auf die abenteuerliche Reise, ihre Heimat vor der Zerstörung zu retten.