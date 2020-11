AHS-Direktoren sprechen von "Notamputation der Matura"

Das geplante Modell für die Matura 2021 wird von den AHS-Direktoren scharf kritisiert. Sie befürchten eine "Notamputation" der Reifeprüfung und eine "Matura ohne mündliche Elemente".

Matura auch 2021 coronabedingt mit Erleichterungen

Das Bildungsministerium hat am Mittwoch bestätigt, dass es auch für den Maturajahrgang 2021 wegen der Auswirkungen der Coronakrise auf den Schulbetrieb Erleichterungen bei der Reifeprüfung geben wird. So sollen die Maturanten ihre Vorwissenschaftliche Arbeit nicht verpflichtend präsentieren müssen. Außerdem gibt es Überlegungen, den Stoff zu reduzieren. Um den Schülern genügend Vorbereitungszeit zu geben, soll die Matura zum spätestmöglichen Termin stattfinden. Details zur Gestaltung der Matura 2021 will das Ministerium in Kürze bekanntgeben.